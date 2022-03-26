شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور في ملتقى «القلب الوطني».. الأول بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش ملتقى «القلب الوطني الأول في المملكة»، الذي ينظمه المركز الوطني للقلب، التابع للمجلس الصحي السعودي، التوجهات المستقبلية للرعاية الصحية القلبية في المملكة، وتطوير الرعاية الصحية الخاصة بها، بالإضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للقلب في وضع السياسات الصحية، والخطط الإستراتيجية التي تسهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين والحد من انتشارها، وكذلك الاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بطب وأمراض القلب والشرايين محليا وعالميا.

كما يناقش الملتقى العديد من المحاور المهمة المتعلقة بمجال القلب، منها طرق تحسين مستوى صحة القلب للمجتمع، وتطبيق مبادئ الرعاية الصحية المبنية على القيمة بالمملكة، ودور الأبحاث والبيانات الصحية لأمراض القلب، وأثرها في التخطيط المستقبلي الأمثل للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الرعاية الصحية القلبية.

ويتخلل الملتقى العديد من المحاضرات يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال القلب، وسيحصل المشاركون والمسجلون في الملتقى على عدد 22 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يأتي الملتقى تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، ويعقد خلال الفترة من 29 - 31 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين والمتخصصين في مجال القلب من مختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذوات العلاقة.