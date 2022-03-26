شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حملة للتوعية بـ«مخاطر الغاز» في جميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني، غدًا الأحد، حملة إعلامية توعوية عن مخاطر الغاز البترولي المسال واستخداماته؛ لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن الحملة تستهدف التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأهابت المديرية بالجميع أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية، وتوخي السلامة من المخاطر، راجية السلامة للجميع.