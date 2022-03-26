شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خدمات من «الداخلية» لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة»، المقام في محافظة جدة، وذلك من خلال تقديم خدمات الحج والعمرة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وشاركت الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، استعرضت فيه خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، وتطبيقات أبشر وميدان، ونادي ضباط قوى الأمن بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن.