شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 19 لهجة سعودية و50 ألف عبارة عربية بـ«الذكاء الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت نخبة من الباحثات في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، في ملتقى «المرأة في علم البيانات»، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، من خلال تقديم مجموعة من الندوات، تحدثن عن الاستخدامات المختلفة لعلم البيانات في الطاقة، والتطورات التي أحدثتها لغة النمذجة، والتحديات عند التعامل مع اللهجات العربية.

لهجات نادرة

وكشفت السفيرة المشاركة لملتقى المرأة في علم البيانات أسماء يماني أن تحدي «بلهجتك» جذب 19 لهجة سعودية، إضافة إلى بعض اللهجات العربية التي يندر تمثيلها في قواعد البيانات المهتمة باللهجات، مثل اللهجة اليمنية، ولهجات المغرب العربي، واللهجة العراقية.

قاعدة بياناتوأضافت: بلغ إجمالي ما تم جمعه من العبارات ما يفوق 50 ألف عبارة، مشيرة إلى أنه سيتم قريبًا إتاحة قاعدة بيانات اللهجات مفتوحة المصدر؛ لتسهم في تطوير مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة باللغة العربية.

وقالت: «تتيح مثل هذه الملتقيات الفرصة للفتيات المهتمات بمجال علم البيانات رؤية من يمثلهم من الباحثات والبارزات في هذا المجال، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم بإمكانية الوصول إلى مراتب عالية في المجال، ويفتح باب التعاون بينهن».

تبادل الخبرات

وأكدت الأستاذ مساعد في الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وسفيرة ملتقى المرأة في علم البيانات د. رابعة الزايدي لـ ”الخليج 365”، أن الملتقى الذي جاء تحت رعاية رئيس الجامعة د. محمد السقاف، استهدف إتاحة الفرصة للمهتمات في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل عام إلى تبادل الخبرات من خلال سلسلة من المحاضرات، والأنشطة المصاحبة كمسابقة هاكاثون «بلهجتك».

الذكاء الاصطناعيولفتت إلى أنه تم تنظيم تحدي «بلهجتك»، من ضمن فعاليات الملتقى وولدت فكرة هذا التحدي من الحاجة الماسة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتعامل مع اللهجات العربية المختلفة، والتي عادة ما يكون أداؤها ضعيفا فيها ولا يواكب أداء هذه التقنيات في اللغات العالمية الأخرى.

إتاحة الفرصةوأشار مدير المركز البحثي المشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي مع سدايا والأستاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. معتز الفراج، إلى أن الملتقى يستهدف تسليط الضوء على مجال الذكاء الاصطناعي ككل، وإتاحة الفرصة للباحثات المهتمات في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المملكة وخارجها للمشاركة في هاكاثون وماراثون «بلهجتك».

علم البياناتوأفادت م. هناء المعتوق بأن علم البيانات من أهم وأحدث التقنيات المهمة في إثراء الأعمال البحثية سواءً في نطاق الطاقة أو أي نطاق آخر، ويساعد علم البيانات في فهم البيانات التي يتعامل معها الأشخاص بشكل أفضل ومفصل أكثر، وبالتالي يساعد على استنتاج معلومات قيمة من هذه البيانات، موضحة وجود تقنيات تساعد على استخدام البيانات لبناء نماذج تتنبأ بأحداث مستقبلية، أو لغرض التصنيف والتطوير من المهمات اليومية في مجال الطاقة.

لغات طبيعيةوأبانت الأستاذ مشارك بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود ومستشارة الذكاء الاصطناعي د. نورا الطويرش، أن مجال معالجة اللغات الطبيعية هو أحد مجالات الذكاء الاصطناعي، وهو العلم الذي يعنى بجعل الحاسوب ذكيا، بحيث يستطيع فهم وتوليد الكلام مثل الإنسان تمامًا، وهناك العديد من التطبيقات في مجال معالجة اللغات الطبيعية.

تضافر الجهود

وقالت: رغم أهمية مجال معالجة اللغات الطبيعية في حياة الإنسان وارتباطه بالكثير من الاستخدامات، إلا أننا نجد أن هناك تحديات وقصورا في معالجة اللغة العربية مما يستلزم تضافر الجهود من الباحثين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية.

أدوات البحثوأكملت: نرى هذا القصور في معالجة اللغة العربية جليّاً عند مقارنة أداء أدوات البحث على الإنترنت، فعند إجراء بحث باللغة الإنجليزية «متى أقرب سنة كبيسة؟»، على سبيل المثال، يقوم محرك جوجل بعرض الإجابة مباشرة وهي 202، ولكن عند طرح السؤال باللغة العربية، يعجز المحرك عن تحليل الجملة واستخلاص الإجابة وعرضها باللغة العربية.