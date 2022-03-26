شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. السعودية تشارك العالم في «ساعة الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة اليوم السبت، في تفعيل ساعة الأرض، في تمام الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف، من خلال أكثر من 15.300 جهة حكومية وقطاع في المملكة، بإطفاء أنوار مبانيها في هذه الساعة، ضمن الـ 7000 دولة ومدينة وقرية على مستوى العالم.

ترشيد الاستهلاك

وقال رئيس المنظمة الدولية لساعة الأرض م. عجلان العجلان لـ«اليوم»: إن المملكة تشارك سنويًا في ساعة الأرض، وستطفئ أنوار الجهات والقطاعات في تمام الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف، بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يوميًا، ومحاربة التلوث.

رسائل توعوية وأضاف: تشارك العديد من الجهات الحكومية والقطاعات في هذا اليوم من خلال إرسال رسائل توعوية وإطفاء الأنوار لمباني هذه الجهات أو من خلال تقديم محاضرات توعوية عن برامج الساعة والقيام بنشاط المناسبة والتوعية الرقمية.

لفت الأنظاروبيّن أنه حدث بيئي يعنى بالبيئة، وما يعنيه إطفاء الكهرباء في هذا اليوم أنه إشارة رمزية للفت الأنظار والانتباه للمجتمع فقط، مضيفًا: نهتم بالبيئة البرية والبحرية والمياه والكهرباء والطعام والتلوث وغيرها.

السعودية الخضراء

وأكمل: بلغ عدد الجهات الحكومية والخاصة، التي شاركت في تفعيل هذا الحدث للعام الماضي، 15.300 جهة، وهذا رقم يعد جيدا، و23 مدينة، مشيرًا إلى إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبادرة السعودية الخضراء، التي ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 % من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م.

المستهدف العالميوبيّن أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 % من مساحة أراضيها، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 % من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.