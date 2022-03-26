شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة «التأشيرة عند الوصول» لأمريكا وبريطانيا وشنغن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت المملكة فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن بدخول أراضيها، وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من رفع المملكة جميع قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا ، ومعها عادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة.

ويمكن لحاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى المملكة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق. ويتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة.