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استعراض جهود العمل الإسلامي مع إندونيسيا

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الدمام - شريف احمد - استعرض نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الحاج معروف أمين، مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، في العاصمة جاكرتا، العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.

ونوه نائب رئيس جمهورية إندونيسيا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون المستمر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المملكة بقيادتها الرشيدة تبذل جهودًا كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم. وأشاد بالجهود الكبيرة والمتميزة، التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتنفيذ المشروعات التطويرية، التي تسهل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وهي جهود مقدرة ومشكورة من جميع المسلمين بالعالم، وأن التعامل مع جائحة كان مميزًا للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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