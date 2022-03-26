شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مجالات التعاون الصحي مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الصحة فهد الجلاجل، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، العلاقات الثنائية في المجالات الصحية بين المملكة ومصر وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتجول وزير الصحة برفقة السفير نقلي، وذلك ضمن زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة في الدورة الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، في عدد من أقسام السفارة واطلع على سير العمل فيها واستمع لشرح عن الدور، الذي تؤديه خدمة لمصالح المملكة ورعاياها. كما زار الجلاجل مقر مندوبية المملكة لدى جامعة الدول العربية، وكان في استقباله مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة.