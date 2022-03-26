شكرا لقرائتكم خبر عن «سدايا» تطلق أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أكبر معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لجمع أهم المصطلحات التقنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، مع وضع تعريفات مختصرة ميسرة لها باللغتين العربية والإنجليزية. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود «سدايا» لإثراء المحتوى العربي، ونشر الوعي التقني، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم العلمية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها الباحثون والمختصون والإعلاميون وغيرهم من المعنيين بهذه المجالات، على نحو ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، وقام على إعداد مصطلحات المعجم كفاءات وطنية متخصصة في «سدايا»، وراجعتها واعتمدتها لجنة شكلت بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بعضوية خبراء ومستشارين في المجال التقني واللغوي وفق منهجية تضمنت أربع مراحل رئيسية وهي: جمع المصطلحات وتعريفاتها من أكثر من عشرين مصدرا موثوقا، وترجمة المصطلحات وتعريفاتها بصورة سياقية دقيقة، ومراجعتها تقنيا من قبل خبراء ومختصين في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وأخيرا مراجعتها لغويا من قبل فريق يضم مختصين في اللغويات، لضمان صحة المصطلحات وتعريفاتها.