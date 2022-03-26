شكرا لقرائتكم خبر عن «أرباب الطوائف» و«السكن الاجتماعي» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، الثلاثاء المقبل، وذلك «عبر الاتصال المرئي»، تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن طلب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة.

وتقدم لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي. ويناقش ما تضمنه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، وتقريراً آخر للجنة ذاتها بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني.

وينظر تقريرًا تقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن طلب أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية أحكام المادة «55» من نظام المرافعات الشرعية على القضايا المنظورة أمام الهيئات، وذلك بأثرٍ رجعي لحسم القضايا القديمة والمعلقة بسبب الشطب وإحالة القضايا الموقوفة إلى المحاكم العمالية. كما يستعرض المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مقترح «مشروع نظام السكن الاجتماعي، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.