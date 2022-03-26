شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 111 بئرا سطحية في مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، سير العمل في مشروع إنشاء 111 بئرًا سطحية في جمهورية مالي بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

واستمع الفريق خلال الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من فريق العمل عن مستوى الإنجاز في أعمال البناء بالآبار المستهدفة، والمراحل المتبقية لاكتمال المشروع. يذكر أن المركز يقوم بإنشاء الآبار بمضخة يدوية بكامل في مناطق غاوو، وكوليكورو، وباماكو، يستفيد منها جميع فئات المجتمع المحلي، بهدف تقليل معاناة السكان وتخفيف العبء عليهم من قلة توفر المياه، وتأمين مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي للأسر والأطفال، فضلا عن استدامة الحصول على المياه خلال جميع فصول السنة.