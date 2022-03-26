محمد بن مسعود - الدمام - مراهق ينهي حياة طفل بطريقة لا تخطر على البال .. والسبب صادم!!

فزع الشارع المصري على جريمة قتل تقشعر لها الأبدان بحق طفل، حيث بدأت أحداث الواقعة حين توجه الطفل رجب إلى محل مشويات لشراء بعض احتياجات أسرته من المحل وخلال وجوده داخل المحل قام أحد العمال بإهانته.

فوقعت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بالاعتداء عليه بالضرب ثم طعنه بسيخ خاص بشوي الكفتة ولم يتركه إلا عندما سقط أرضا غارقا في دماءه، وفق (أوان مصر).

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و حاول الأهالي في حلوان إنقاذ الطفل المجني عليه وقاموا بالاتصال بالإسعاف ثم حاولوا نقله إلى اقرب مستشفى ولكن الطفل المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته قبل إسعافه فقاموا بإبلاغ رجال الشرطة الذين انتقلوا إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

و انتقلت رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص والتحريات أنه أثناء قيام المجني عليه بشراء من المحل الذي يعمل به المتهم وقعت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المتهم ويدعى عبد الرحمن، 14 سنة، عامل، بضرب المجني عليه بسيخ حديدي مما أسفر عن مقتله.

وبتكثيف التحريات والفحص تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إعترف بإرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبإخطار النيابة تولت نيابة حلوان التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.