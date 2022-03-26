محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إدانة الولايات المتحدة للهجمات، معتبراً “الهجمات غير المبررة على منشآت النفط التابعة لأرامكو وكذلك المنشآت المدنية في نجران وجازان وظهران الجنوب، أعمالاً إرهابية تهدف إلى إطالة أمد معاناة الشعب اليمني”.

كانت هذه تفاصيل خبر جاك سوليفان: ندعم السعودية في الدفاع عن سلامة أراضيها تجاه هجمات الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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