معمر الإرياني: تصاعد هجمات الحوثيين ضد المملكة يتم بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية يتم بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني.

وأوضح أن تصاعد الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على الاعيان المدنية والبنية التحتية لمنشآت انتاج وتكرير الطاقة في المملكة، بايعاز وتسليح وتخطيط ايراني، في ظل دعوات وجهود التهدئة والحوار، يؤكد رفضها المطلق للسلام وارتهانها لنظام طهران وتنفيذ سياساته التخريبية في المنطقة.

وأكد الإرياني في عدة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن هذا التصعيد الخطير الذي لا يستهدف المملكة فحسب، بل الاقتصاد العالمي وامدادات الطاقة للسوق العالمية في ظرف بالغ الحساسية.

وأشار إلى أن هذا لم يكن ليحدث لولا استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات النظام الايراني وإنشاءه للمليشيات الطائفية وتسليحها وتدريبها واستخدامها لزعزعة الامن والسلم الإقليمي والدولي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوات التحالف، أنها راقب نشاطًا وتحركات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، مؤكدة أنه على الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف استخدام المواقع ذات الحماية الخاصة، وأن صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية يضعها أمام مسؤولية أخلاقية.