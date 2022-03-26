عرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات في دبي

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت دار كريستيز للمزادات في دبي أمام الجمهور للمرة الأولى ماسة بيضاء وُصفت بأنها «الأكبر» من نوعها في تاريخ المزادات، قبل طرحها للبيع في مايو المقبل بسعر يُتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار.

وأشارت كريستيز إلى أن الماسة المسماة (The Rock) «الصخرة» هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228,31 قيراطًا، تم استخراجها وصقلها في جنوب أفريقيا قبل أكثر من 20 عامًا.

وبعد عرضها لأول مرة أمام الجمهور في دبي في الفترة ما بين 26 إلى 29 مارس الجاري، ستُنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف، حيث ستُطرح للبيع في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو المقبل.

وقال رئيس القسم العالمي للمجوهرات في دار كريستيز راهول كاداكيا لوكالة فرانس برس: «لطالما كان الشرق الأوسط يقدّر بشدة المجوهرات والأحجار الكريمة المهمة».

وأضاف: «اعتقدنا أنه سيكون من الجيد لنا الكشف للمرة الأولى عن هذه الماسة في منطقة تضم الكثير من هواة جمع الأحجار الكريمة المهمة».