تغريم كورية 3 ملايين بسبب كلب زوجها

محمد بن مسعود - الدمام - وقَّعت محكمة في كوريا الجنوبية غرامة بلغت 3 ملايين وون (2470 دولارًا) بسبب قتلها كلب زوجها.
وكانت المرأة قد ألقت الكلب من نافذة المنزل انتقامًا من زوجها، بعدما قرر الانفصال عنها، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» نقلاً عن وكالة «يونهاب».
وأقدمت الزوجة على فعلتها في حين خرج زوجها لتدخين سيجارة عقب مشاجرة معها.
وسبق أن طلبت المرأة من زوجها عرض الكلب للتبني، مرجعةً السبب إليه في ولادتها المبكرة، لكن زوجها رفض، لذا قرر مفارقتها.
واستمرت الخلافات بين الزوجين حتى تشاجرت المرأة مع زوجها بسبب حبه للكلب، وأغلقت الباب منفذةً جريمتها.
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