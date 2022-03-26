فيلهارمونيا أوكسترا وعزف الشاب البحريني محمد النجار على خشبة مسرح البحرين الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مهرجان ربيع الثقافة السادس عشر، شهدت خشبة مسرح البحرين الوطني مساء الجمعة الموافق 25 مارس 2022 حفلًا استثنائيًا لفيلهارمونيا أوركسترا، إذ شارك في العزف الشاب البحريني محمد النجار.
ففي حفلها الأول بمملكة البحرين، أتت فيلهارمونيا أوركسترا من المملكة المتحدة لتقدم مجموعة من الروائع الموسيقية الخالدة كالسيمفونية الخامسة للودفيغ فان بيتهوفن، في حفل عابر للأزمان سحر جميع عشاق الموسيقى الكلاسيكية، بقيادة قائد الأوركسترا الرئيس المايسترو سانتو-ماتياس روفالي. كما شارك بعزف منفرد الشاب البحريني الموهوب محمد النجار البالغ 16 عامًا، إذ اختير وهو في الحادية عشرة من عمره بوصفه فائزًا في مسابقة الموسيقيين الشباب في الخليج، وسبق أن قدم عروضًا في أماكن مختلفة في المملكة المتحدة، كما يدرس في مدرسة بورسيل للموسيقيين الشباب بالمملكة المتحدة.
الجدير بالذكر أن فيلهارمونيا أوركسترا تأسست عام 1945 أوركسترا تسجيلية تستهدف السوق المتنامي لأنظمة الصوت المنزلية وقتها، ولطالما كانت رائدة في استخدام التكنولوجيا للوصول بموسيقاها إلى الجمهور الواسع. تتخذ الأوركسترا من وسط ساوث بانك في قلب لندن مقرًا لها، وتعود سمعتها العالمية إلى تاريخها في التسجيلات على مدار 76 عامًا. تضم فيلهارمونيا أوكسترا 80 موسيقيًا من 16 دولة، متطلعة إلى جعل الموسيقى جزءًا من حياة الجميع.
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