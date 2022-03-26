محمد بن مسعود - الدمام - “ليس الحوثي أو إيران” .. شاهد : محلل سياسي يلمح إلى تورط جهات أخرى في استهداف مصافي النفط في المملكة

قال الكاتب السياسي، اللواء زايد العمري، إن الهجمات على المملكة ليست قدرات حوثية ولا إيرانية، بل هي أبعد من ذلك.

الهجمات بقدرات دول فعالة وكبيرة في النظام العالمي

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وزاد الكاتب السياسي، أن هذه القدرات تابعة لدول فعالة وكبيرة في النظام العالمي، وجميعها محاولات للتأثير على قرارات السعودية تجاه القضايا العالمية.

وأضاف العمري خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن المملكة استطاعت أن تستوعب الضربة العسكرية وتصدها، والرد عليها دبلوماسيًا حينما صدر بيان وزارة الخارجية.

المملكة وضعت قادة العالم أمام شعوبهم

وتابع أن البيان حمل القادة أمام شعوبهم، مسؤولية ضرب مصادر الطاقة، والتي بدورها تؤثر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي سيكون وصول الطاقة إلى هذه البلدان شحيحًا، وترتفع الأسعار

واختتم العمري تصريحاته: “المملكة تضع قادة العالم أمام شعوبهم، وإذا ارتفعت أسعار البترول بهذا الشكل الجنوني، والذي يتوقع البعض أن يصل إلى 200، وأنا أتوقع أن يصل إلى 400”.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، صرح بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة، لعمل عدائي، ونشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية.