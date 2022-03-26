ضبط مخالفَين لنظام البيئة لدخولهما منطقة محمية للصيد

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالفَين وبحوزتهما صقر استُخدم في الصيد، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما.
وبيَّن المالكي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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