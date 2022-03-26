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ضبط مخالفَين لنظام البيئة لدخولهما منطقة محمية للصيد

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَيْن مخالفَين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالفَين وبحوزتهما صقر استُخدم في الصيد، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما.

وبيَّن المالكي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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