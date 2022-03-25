شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة هجمات عدائية نحو المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تحالف دعم الشرعية إن الهجمات العدائية اليوم، أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

وأضاف التحالف: نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة هجمات عدائية نحو المملكة، ونُقيّم التهديدات والتداعيات وإجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والأمن الجماعي.

وذكر التحالف أن المليشيا الإرهابية شنت 16 هجوم عدائي، ولم تسفر عن أية خسائر بشرية، محذرًا المليشيا من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة.