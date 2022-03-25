المنتخب السعودي تحت 20 عاما يواجه قطر ودياً في معسكر الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يفتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

ويستضيف المنتخب السعودي منتخب قطر، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية اليوم، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.