5 ساعات عمل للدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك للمنشآت التدريبية بتقني تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، أن ساعات العمل الرسمية في كافة المنشآت التدريبية لشهر رمضان ستكون 5 ساعات عمل، يكون فيها موعد بدء التدريب الصباحي للمتدربين الساعة العاشرة صباحاً، ونهايته في تمام الساعة الثالثة مساء، ولا يزيد وقت المحاضرة التدريبية عن 35 دقيقـة، وفيما يخص البرنامج التطبيقي المسائي فيكون بدء التدريب فيه من الساعة 9.30 مساء .
ويأتي ذلك بناءً على ما أصدرته المؤسسة من توجيهات تهدف لمراعاة أوقات متدربي ومتدربات المنشآت، وتمكينهم من تقديم خدامتهم التدريبية في الأوقات التي تناسب متدربي ومتدربات كليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية خلال الشهر المبارك، مشددة ضرورة تطبيق الإجراءات والاحترازات والبروتوكولات المتبعة وذلك من أجل سلامة الكوادر التدريبية والفنية و التقنية .
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