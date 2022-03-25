محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية.

وكان التحالف أعلن إن الدفاعات السعودية دمرت 9 طائرات مسيّرة مفخخه حوثية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية اليوم. حيث تم فجر اليوم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة مفخخة، فيما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أخرى أطلقت لاحقاً باتجاه المملكة.

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