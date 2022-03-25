الأمين العام المساعد يعزي الشيخ مقبل جرام بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صادق حسين جرام والشيخ مقبل حسين جرام عضو اللجنة الدائمة المحلية أمين عام المجلس المحلي بمديرية قارة بحجة، في وفاة والدتهم الفاضلة.
معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون “.
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