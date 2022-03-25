ضبط 45 كيلو جرامًا من مادة الحشيش مخبأة في تجاويف مركبة بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن شرطة محافظة الدائر ضبطت (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

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