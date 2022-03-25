محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كوريا الشمالية نجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أمس الخميس، وأظهرت لقطات حديثة لحظة إطلاق الصاروخ، بإشراف مباشر من الرئيس “كيم جونغ”. وأظهرت اللقطات لحظة إصدار أمر الإطلاق ولحظات من الفرحة العارمة التي غمرت “كيم” وجنوده. الصاروخ الجديد هو الأكبر من نوعه، يظهر القوة الاستراتيجية لبيونغ يانغ، حيث يعد هذا الاختبار الأول من نوعه من عام 2017، وهو ما يؤكد إصرار كوريا الشمالية على تحسين قوتها النووية، تحسبا لأي مواجهات مستقبلية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر فرحة عارمة بعد نجاح إطلاق الصاروخ.. “كيم” يحتفل مع جنوده بـ “الانتصار العظيم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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