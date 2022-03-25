محمد بن مسعود - الدمام - أصبحت مدينة ماريوبول المحاصرة، أكثر المدن الأوكرانية تعرضا للقصف الروسي، منذ بداية الحرب قبل شهر. المدينة واجهت العدد الأكبر من الهجمات الروسية، لما يدل على أهميتها لدى الجيش الروسي، حيث تقف المدينة عائقا أمام القوات الروسية التي تتقدم نحو الشمال من جزيرة القرم، وتعد السيطرة عليها هامة للغاية، حيث ستسهل على الجيش الروسي الوصول إلى حلفائه في منطقة دونباس الإنفصالية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حجم الدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.