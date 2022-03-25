محمد بن مسعود - الدمام - جريمة مروعة تهز لبنان .. بعد اختفائهن 3 أسابيع .. العثور على جثث الأم وبناتها الثلاث والمتهم يكشف سببًا صادم لخطفهن وقتلهن!

صحيفة المرصد: شهدت بلدة أنصار جنوب لبنان خبرًا مفجعًا، إثر الإعلان عن العثور على أم وبناتها الثلاث جثثاً في أحد البساتين داخل مغارة بعد اختفائهن قبل ثلاثة أسابيع، ليتردد حينها معلومات بأن سبب القتل تجارة الأعضاء البشرية.

وبعد تداول كثير من المعلومات المتضاربة، أفيد أنه تم حسم مصيرهن بعد العثور على جثث الأم وبناتها الـ 3 بين بلدتي أنصار وزرارية جنوب لبنان، حيث تمكنت عناصر الأمن من الوصول إلى المغارة التي اعترف المتهم بوجود المختفيات داخلها.

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سبب ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات أن القاتل والمتهم بجريمة خطف الأم وبناتها، هو من البلدة عينها، وبأنه معجب بإحدى الفتيات”، وأفاد مصدر أمني بأن الموقوف قدّم اعترافات أولية، منها أنه ارتكب جريمته لأسباب شخصية، وحدّد مكان دفن الجثث.

تفاصيل الواقعة

وفي تفاصيل الواقعة، فكانت أفادت التحقيقات بأن الفتيات اللواتي يبلغن 16 و20 و22 عامًا، كن خرجن برفقة والدتهن، وهي طليقة مختار البلدة، قبل 25 يومًا، وأظهرت أنهن كن برفقة ابن بلدتهم حسين فياض (36 عاما) ومنذ ذاك اليوم اختفين.