فيديو.. القصف الروسي يشعل عدة حرائق في خاركيف

محمد بن مسعود - الدمام - تسبب القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية، بإشتعال عدة حرائق هائلة، وارتفعت أعمدة الدخان فوق المدينة، التي تتعرض للقصف منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
وأظهرت مقاطع الفيديو عناصر الدفاع المدني الأوكراني، وهم يحاولون السيطرة على الحرائق، التي انتشرت في عدة مواقع بالمدينة.
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