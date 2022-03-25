التحالف: استهداف الحوثيين لمنشآت النفط يحاول التأثير على عصب الاقتصاد العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد التحالف العربي، اليوم الجمعة، أن التصعيد العدائي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، يستهدف منشآت النفط ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة.

وأوضح التحالف أن استهداف الحوثيين لمنشآت النفط يحاول التأثير على عصب الاقتصاد العالمي، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأعلنت قوات التحالف العربي، وقوع عملية عدائية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة.

وبحسب العربية، فإن استهداف محطة توزيع بترولية بجدة، وقع من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد التحالف تمكن الأجهزة من السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية.

وقال التحالف: “إنه لا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة”.