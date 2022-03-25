محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. زعيم كوريا الشمالية يتباهى بعرض مثير أمام صاروخ ضخم قبل لحظات من إطلاقه .. ماذا حدث والى اين اطلقه

أظهر مقطع مصور نشرته وسائل الإعلام الحكومية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ مرتديا سترته الجلدية السوداء المعتادة، وواضعا نظارة شمسية، وهو يمشي على مدرج مطار بيونغ يانغ الدولي أمام صاروخ ضخم، وذلك قبيل لحظات من إطلاقه.

وبطريقة درامية، يصور الفيديو الدقائق التي قضاها كيم برفقة عسكريين رفيعي المستوى بالزي الرسمي، قبيل عملية إطلاق الصاروخ “هواسونغ-17” العابر للقارات، في تجربة أثارت توترا دوليا.

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وأظهر الفيديو، الذي تتضمن موسيقى تصويرية وتصوير بالحركة البطيئة، الزعيم الكوري الشمالي وهو ينظر إلى ساعته قبل أن يعطي إشارة الإطلاق على ما يبدو.

وفي لقطة أخرى خلال المقطع الذي لم تتجاوز مدته 45 ثانية، يبدو كيم وهو يصفق ويحتفل بعملية الإطلاق برفقة العسكريين.