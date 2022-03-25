الأرصاد يحذر المواطنين: إبتعدوا عن مجاري السيول

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين، في المرتفعات الجنوبية الغربية من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون صحوة أثناء الليل والصباح الباكر، تتحول نهاراً ما بين الصحوة والغائمة جزئياً، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة الى غائمة جزئياً بوجه عام، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية وتنشط الرياح على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء حارة جافة ومغبرة نسبياً وتنشط الرياح نهاراً تعمل على إثارة الأتربة والرمال، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام.