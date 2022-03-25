اخبار الخليج – نرجو اعتماد النسخة.. «الصحفيين البحرينية» تنظم الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام، تنظم جمعية الصحفيين البحرينية، «الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية»، خلال الفترة 26-29 مارس 2022، بمشاركة وفودًا تمثل هيئة الصحفيين السعودية، جمعية الصحفيين الكويتية، جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية الصحفيين العمانية.

وحول ذلك، أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، الأستاذ عيسى الشايجي، أن الهدف من الملتقى ترسيخ وتوطيد أواصر التعاون القائمة بين الجمعيات الخليجية، واستمرارية التنسيق الدائم والتشاور لتوحيد الكلمة والمصير والنماء والازدهار لدول الخليج، وتعميق الثوابت الجامعة للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون، بما يساهم في تعزيز اللحمة الخليجية والروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية.

وتتضمن أعمال الملتقى اجتماعًا تنسيقيًا للتعاون المشترك بين الجمعيات الصحفية الخليجية، وندوة حوارية مغلقة بعنوان «التعاون الإعلامي الخليجي الصحفي»، والتي ستتناول محورين وهما توحيد الخطاب الإعلامي، وكيفية التعامل مع الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية، بمشاركة رؤساء الوفود الخليجية المشاركة ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

وسيشارك في الملتقى كل من رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، الأستاذ خالد المالك، رئيس جمعية الصحفيين الكويتية، الأستاذ عدنان الراشد، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، الأستاذ محمد الحمادي، ورئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي.