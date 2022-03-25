اخبار الخليج – وزير العدل يدعو لاستيعاب التطور التقني في مجال الأموال الافتراضية

محمد بن مسعود - الدمام - اختُتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته النيابة العامة تحت رعاية النائب العام بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا ـ إيطاليا، ومكتب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي.

وألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة في ختام فعاليات المؤتمر، ثمن فيها نتائج المؤتمر وما طرح فيه من مساهمات قانونية وممارسات ناجحة في مجال التعاون القضائي وما توصل إليه المشاركون من توصيات من شأنها تعزيز دور التعاون القضائي الدولي وتذليل الصعوبات التي تواجهه في بعض مناحيه ودعا إلى ضرورة التغلب على التحديات التي تصادف التعاون القضائي من أجل تقويض جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تشكله من خطورة ومساس بأمن الدول واستقرارها وإضرار بمقدراتها الاقتصادية ونظمها المالية.

كما ألقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كلمة في ختام المؤتمر ثمن فيها المشاركات القيمة التي شهدها المؤتمر والذي أكد من خلال هذه المشاركات على أهمية دفع التعاون الدولي بين الدول العربية والعديد من دول العالم، ودعا إلى أن تكون سبل التعاون القضائي الدولي فاعلة في شأن الأموال، مع استيعاب التطور التكنولوجي الحادث في مجال الأموال الافتراضية والتعامل معها بشكل أكثر فاعلية، فيما أعرب عن إيمان مملكة البحرين بأن التعاون البناء في مكافحة الجريمة هو ما يجعل العالم أكثر أمانًا لمستقبل البشرية، مؤكدًا استعداد المملكة للاستمرار في دفع الجهود الدولية والمشاركة فيها.

وقد تناولت جلسات المؤتمر العديد من المحاور من بينها الاستراتيجيات الوطنية والتعاون الوطني لضمان فاعلية التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات المتعلقة بتلك النوعية من الجرائم وإجراءات تجميد ومصادرة واسترداد الأموال غير المشروعة في الخارج، وتحسين قدرة المحققين ودور وحدات التحريات المالية في المكافحة، فضلًا عن التحديات القانونية والعقبات التي تصادف التعاون القضائي الدولي. كما تم استعراض جهود مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.