اخبار الخليج – هيئه السياحه: غلق مطعم سياحي «إداريا» لإخلاله بالالتزامات وأحكام التشريعات

محمد بن مسعود - الدمام - على ضوء انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن الإشارة إلى قيام أحد المطاعم السياحية بمنطقة العدلية بمنع دخول إحدى المحجبات للمطعم.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث والاستدلال والتقصي من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة الرقابة والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، فقد صدر قرار إداري بغلق المطعم واتخاذ الاجراءات القانونية وفقا» لما ينظمه المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم السياحة، والقرارات الصادرة تنفيذا» له .
وتهيب إدارة الرقابة والتراخيص بالهيئة جميع المنشآت السياحية الالتزام بالأنظمة والقوانين ووقف أية سياسات داخلية تتعارض مع الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين
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