وكان التحالف أعلن أيضا عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، وأكد على ضبط النفس والاحتفاظ بحق الرد في التوقيت المناسب.
وذكر أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جيزان، كما دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران، لافتا إلى أنه يقوم برصد ومراقبة مصادر الأعمال العدائية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: استهداف عدائي لشركة المياه بظهران الجنوب وسقوط مقدوف على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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