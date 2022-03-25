التحالف: استهداف عدائي لشركة المياه بظهران الجنوب وسقوط مقدوف على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، لافتا إلى أنها خلفت أضرارا مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.

وكان التحالف أعلن أيضا عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، وأكد على ضبط النفس والاحتفاظ بحق الرد في التوقيت المناسب.

وذكر أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جيزان، كما دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران، لافتا إلى أنه يقوم برصد ومراقبة مصادر الأعمال العدائية.