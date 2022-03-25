شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين وتستنكر اعتداءات الحوثي الإرهابية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي وطائرات مُسيرة مُفخخة تجاه مبانٍ مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشدداً على تضامن بلاده ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.