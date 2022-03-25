شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. التحالف يدمّر مسيّرتين مفخختين أطلقت باتجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران.

وأوضح التحالف أن الاعتراض خلّف تناثر للشظايا ببعض الأحياء السكنية مسببا أضرارا مادية بسيطة دون خسائر بشرية.

وذكر التحالف أن المليشيا الإرهابية شنت ١٦ هجوم عدائي، معلقاً: "نمارس ضبط النفس من أجل الأشقاء اليمنيين لإنجاح المشاورات".

كما حذر التحالف الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة، وأن لا يختبروا صبر التحالف.