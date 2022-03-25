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شاهد بالصور.. ”الخليج 365” تكشف أسباب الازدحام الكبير بمنفذ الخفجي

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الدمام - شريف احمد - تسبب تسجيل البصمة للقادمين من الكويت ازدحاما في منفذ الخفجي لعدد كبير من المسافرين.

وعلمت "اليوم" أن العاملين بمنفذ جوازات منفذ الخفجي قاموا بفتح جميع المسارات لتدارك الازدحام، إلا أن توقف السير وساعات الانتظار للمسافرين كانت حاضرة بسبب عمل البصمة للمسافرين الخليجيين.

من جانبه قال أحد المواطنين فهد سلطان وهو أحد القادمين من الكويت إلى المملكة، أن الجوازات لم توحد كبائن التبصيم حتى يتسنى للمواطنين وكذلك مواطنوا دول الخليج الذين تم تبصيمهم من قبل المرور دون الحاجة إلى انشاء بصمة جديدة له، أو تخصيص كبائن خاصة بالمواطن حتى لايضطر للتوقف ساعتين تقريبا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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