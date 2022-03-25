شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. ”الخليج 365” تكشف أسباب الازدحام الكبير بمنفذ الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب تسجيل البصمة للقادمين من الكويت ازدحاما في منفذ الخفجي لعدد كبير من المسافرين.

وعلمت "اليوم" أن العاملين بمنفذ جوازات منفذ الخفجي قاموا بفتح جميع المسارات لتدارك الازدحام، إلا أن توقف السير وساعات الانتظار للمسافرين كانت حاضرة بسبب عمل البصمة للمسافرين الخليجيين.

من جانبه قال أحد المواطنين فهد سلطان وهو أحد القادمين من الكويت إلى المملكة، أن الجوازات لم توحد كبائن التبصيم حتى يتسنى للمواطنين وكذلك مواطنوا دول الخليج الذين تم تبصيمهم من قبل المرور دون الحاجة إلى انشاء بصمة جديدة له، أو تخصيص كبائن خاصة بالمواطن حتى لايضطر للتوقف ساعتين تقريبا.