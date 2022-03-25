موسكو تحذر من حالات إفلاس عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الجمعة) من حالات إفلاس عالمية إذا رفضت الدول دفع ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل، وفقًا لـ«سي ان بي سي».

وقالت الوزارة أيضاً إن خروج روسيا من منظمة التجارة العالمية ستكون له تداعيات سلبية، كما ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر شركة غازبروم بقبول الدفع بالروبل مقابل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وأن أمام شركة الغاز العملاقة 4 أيام لتحديد كيفية القيام بذلك.

وهبط سعر صرف اليورو في بورصة موسكو اليوم دون مستوى 100 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 28 فبراير الماضي، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع 3.30 روبل إلى 93.69 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.