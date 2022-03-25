اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى برقيات تعزية من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في وفاة سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة رحمها الله.

وأعرب سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما تلقى جلالة الملك المفدى برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.