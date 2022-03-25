محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى سعادة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.