اخبار الخليج – الإسكان تقيم حملة صحية بالتعاون مع مستشفى الهلال لنحو 2800 عامل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس محمد رشدان مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان حرص الوزارة على صحة وسلامة الأيدي العاملة في جميع المشاريع الإسكانية، موضحاً أنه تم تحقيق 4 ملايين ساعة عمل دون إصابات في الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال الحملة الصحية التي أقامتها وزارة الإسكان في مشروع مدينة شرق سترة بالتنسيق مع المطور الصيني الشركة الصينية للمعدات الهندسية (China Machinery Engineering)، وبالتعاون مع مستشفى الهلال على مدار يومين، وذلك من أجل عمل الفحوصات الدورية لنحو 2,800 عامل.

وكشف المهندس محمد رشدان عن مشاركة حوالي 14 ممارس صحي من الأطباء والممرضين في الحملة، قاموا بالتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة للأيدي العاملة، والفحص الحراري، وتوفير المسافة الآمنة لتقليل الاختلاط، وذلك تماشياً مع الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف رشدان أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على التأكد من سلامة جميع العاملين والأشخاص القاطنين في تلك المشاريع، والتوجيه بطرق أساليب العمل السليمة لحفظ سلامة العمال وتجنيبهم للحوادث، وبما يحافظ في الوقت نفسه على سير العمل في تلك المشاريع وإنجاز مراحلها وفق الجدول الزمني المعد لها، مع الالتزام التام بمعايير الصحة والسلامة العامة.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان تقوم بالفحوصات الطبية إضافة إلى الحملات التوعية للعاملين ومرتادي المواقع الإنشائية بشكل دوري على مدار السنة، وذلك ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى رفع الوعي والحفاظ على سلامة وصحة العمالة في المشاريع الإسكانية.