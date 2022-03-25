اخبار الخليج – تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى.. إطلاق اسم شارع الشباب البحريني على شارع المنطقة التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية أحد شوارع المملكة باسم (شارع الشباب البحريني) أعلن سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة إطلاق شارع الشباب البحريني على شارع المنطقة التعليمية وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.

ويمتد شارع الشباب البحريني من بداية المنطقة التعليمية حتى نهايتها بمنطقة مدينة عيسى بالمحافظة الجنوبية ويمر على المؤسسات التعليمية كافة؛ حيث تتواجد في هذه المنطقة العديد من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأمر الذي يجعل هذه المنطقة زاخرة بالشباب.

وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتسمية أحد شوارع المملكة باسم (شارع الشباب البحريني) يؤكد تقدير جلالته لمساهمات الشباب في خدمة وطنهم والاعتزاز بجهودهم المثمرة من أجل بناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن إطلاق اسم شارع الشباب البحريني يمثل محطة هامة لاستحضار وتخليد المنجزات الكبيرة التي حققها القطاع الشبابي، و منتسبيه على الأصعدة كافة في ظل توجيهات جلالته السديدة لتمكين الشباب، وتفعيل أدوارهم المحورية في رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة لمملكة البحرين.

ومن جانبه أعرب سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة توجيهات جلالته بإطلاق اسم شارع الشباب البحريني على أحد شوارع المملكة؛ مؤكدا أن توجيهات جلالته الملك بإطلاق شارع الشباب البحريني تؤكد المساحة الكبيرة التي يحتلها الشباب البحريني في فكر جلالته وحرصه على تخليد دور الشباب وتعظيم عطائهم في خدمة المملكة.

وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة إلى أنه تم اختيار شارع المنطقة التعليمية لإطلاق اسم شارع الشباب البحريني عليه وذلك لتواجد العديد من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية التي تزخر بالشباب طوال العام.