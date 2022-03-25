اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي: يوم الشباب البحريني يمثل فرصة للاحتفاء بثمار التجربة البحرينية الرائدة في تنمية الشباب وتمكينهم في مختلف

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بمناسبة يوم الشباب البحريني والذي يأتي في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه، المستمرة بدعم الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، و الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تمكين الشباب البحريني، إيماناً من سموه بقدرتهم في الرقي بمسيرة البناء والتنمية التي تعيشها مملكة البحرين.

و أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن يوم الشباب البحريني يمثل فرصة للاحتفاء بثمار التجربة البحرينية الرائدة في تنمية الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات؛ حتى أصبحت المملكة نموذجاً رائداً بين دول العالم عبر اتخاذ خطوات وتقديم مبادرات ساعدت الشباب على الإنجاز والإبداع والابتكار.

وأثنت الأمين العام على حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على إبراز ودعم الطاقات الشبابية البحرينية وتمكينها وتشجيعها في سبيل تطوير العمل الشبابي والارتقاء به.

وختامًا أشارت الأمين العام بأن مجلس التعليم العالي يسعى إلى ترسيخ نهج وطني يبرز الكفاءات الشبابية ويعزز طاقاتها من خلال أهداف استراتيجيتها الوطنية الداعمة للارتقاء بالكوادر الشبابية وتوفير الفرص والدعم للإبداع والتميز في مختلف المجالات للارتقاء بمسيرة البناء والتنمية و لتحقيق التطلعات المستقبلية للمملكة.