أمانة جدة تشارك في اللقاء الثاني للمسؤولية الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شاركت أمانة محافظة جدة في اللقاء الثاني للمسؤولية الاجتماعية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجنة المسؤولية الاجتماعية وذلك بعرض أبرز ما تم إنجازه خلال العام الماضي 2021م من برامج خدمة المجتمع.

واستعرض وكيل الأمين لخدمة المجتمع سعيد القرني أبرز الأهداف الإستراتيجية لإنشاء أول وكالة خدمة مجتمع، وأبرز الإنجازات التي حققتها الأمانة خلال المدة الماضية، حيث بلغت الخدمات الإلكترونية المقدمة في العام الماضي 2021 نحو 43404 خدمات، إضافة إلى 102732 من البلاغات البلدية، وتنفيذ 49443 ساعة تطوعية بمشاركة ما يزيد عن ثلاثين ألف متطوع ومتطوعة.

وأفاد أن الأمانة وضعت إستراتيجية خاصة لدعم المجتمع من خلال إطلاق العديد من البرامج لخدمة المتطلبات الاجتماعية منها تنظيم طوائف المهن وإكرام الموتى والتعاون الإستراتيجي في مجال العمل الاجتماعي مع عدد من الشركات والمؤسسات للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليات المتنوعة وتشجيع مفهوم العمل التطوعي في المجتمع.