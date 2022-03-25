الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية للحوثيين على الأراضي السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة لـ الاعتداءات الإرهابية للحوثيين على الأراضي السعودية.

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقوع استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

ونجم عن الهجوم العدائي أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية، بحسب بيان للتحالف.

كما أعلن التحالف العربي، سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، أدى إلى وقوع حريق محدود بالمحطة “ولا خسائر بشرية”.

وكان التحالف قد أكد في وقت سابق، أنه يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية ـ اليمنية، المقرر انعقادها خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه جماعة الحوثي لإفشالها.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، شدد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبين بتجاوز مربع الإدانة لهجمات الحوثي، وإصدار موقف واضح إزاء الممارسات الإيرانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن (2624)، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ومحاكمة قياداتها وتعزيز قدرات الحكومة لاستعادة الدولة.