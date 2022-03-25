شكرا لقرائتكم خبر عن 70 جهة حكومية وخاصة بمعرض خدمات الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن

- استطلاع آراء 20 ألف مسلم في أكثر من 20 دولة و135 مدينة

جسد برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية" تكامله وتعاونه مع 70 جهة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بعنوان "التحول نحو الابتكار" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة واستمرت على مدار ثلاثة أيام في "جدة سوبردوم".

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس عبدالرحمن عداس أن عمل منظومة خدمة ضيوف الرحمن تكاملي تشاركي بين الجهات، والتقنية فيها مطلب وليست خياراً، والرقمنة وسيلة وليست غاية لتسهيل تجربة ضيف الرحمن، وقد وجهت القيادة الرشيدة بتسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين الوجهات التي يرغبها في المملكة، للتعرف على تراثها وحضارتها، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وأشار إلى أن البرنامج أخذ الزائر في جولة على الدراسة التي شملت 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن، حُددت بناءً على دراسات ميدانية لكل محطة يمر بها الحاج والمعتمر، كما استطلع آراء ما يزيد على 20 ألف مسلم في أكثر من 20 دولة و135 مدينة، للتعرُّف على تطلعاتهم، والتحديات التي قد تواجههم عند زيارة المملكة وتأدية المناسك، لينتقل بعدها للتعرف على جميع محطات ضيف الرحمن منذ أن يبدأ في التفكير بزيارة المملكة لأداء العمرة حتى العودة إلى بلاده، ابتداء بتغير وتسهيل نظام التأشيرات ورقمنتها، مروراً بتطوير المطارات، وحتى تنويع خيارات التنقل، وصولاً إلى أداء النسك براحة وطمأنينة، ومن ثم ثراء رحلته الدينية والثقافية بزيارة المواقع التاريخية الإسلامية.

وأكد أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يسعى إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تمكِّنهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية تتمثل في: تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، مع توفير الممكنات لاستدامة القطاع.