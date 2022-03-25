شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، نتج عنه حريق محدود ولا خسائر بشرية.

وقال التحالف: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

يذكر أن التحالف كان قد أعلن أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جيزان، كما دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران، لافتا إلى أنه يقوم برصد ومراقبة مصادر الأعمال العدائية.