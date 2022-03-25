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التحالف: سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة

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الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، نتج عنه حريق محدود ولا خسائر بشرية.

وقال التحالف: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

يذكر أن التحالف كان قد أعلن أن الدفاعات دمرت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جيزان، كما دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران، لافتا إلى أنه يقوم برصد ومراقبة مصادر الأعمال العدائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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