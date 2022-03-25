شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مسن إندونيسي يبكي فرحاً بعد اختياره للحج على نفقة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط تكبير وتصفيق 100 ألف من المصلين بجامع الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، انهارت دموع الفرح والسرور من مسن إندونيسي خلال مشهد مؤثر أحدثه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وجاء ذلك عندما اختتم "آل الشيخ" كلمته للمصلين بدعوة المسن كي يعلن له أمام المصلين عن تقديم هدية ثمينة متمثلة بالحج والعمرة وزيارة السعودية على نفقة المملكة، معتبرا إياها هدية لكل الشعب الأندونيسي عَبْرَ ذلك الرجل الذي اختاره من بين آلاف المصلين دون أي معرفة مسبقة به.

وقوبل المشهد بتصفيق حاد من المصلين ودموع الفرح والسرور من الرجل المسن الذي عبّر عن امتنانه وسعادته بهذه المكرمة التي لا تقدر بثمن من معالي الوزير.